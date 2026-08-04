У Польщі взяли під варту 18-річного українця, підозрюваного в нападі з ножем на жінку

Суд у Вроцлаві взяв під варту на три місяці 18-річного громадянина України. Його підозрюють у замаху на вбивство 30-річної жінки.
Про деталі справи пише RMF24.
Суд задовольнив клопотання прокуратури. Сторона обвинувачення вказувала на ризик втечі, оскільки підозрюваний не має постійного місця проживання у Польщі. За інкримінований злочин йому загрожує довічне ув'язнення.
Напад стався ввечері 2 серпня у Вроцлаві. За даними слідства, чоловік кілька разів ударив жінку ножем у шию та грудну клітку. Потерпілу госпіталізували у тяжкому стані.
Підозрюваного затримали на місці. Йому оголосили підозру у замаху на умисне вбивство. Провини він не визнав. Також відмовився давати свідчення.
За даними слідства, підозрюваний і потерпіла раніше не були знайомі.
На інцидент відреагувало Генеральне консульство України у Вроцлаві. У дипустанові засудили будь-які прояви насильства. Там наголосили, що винні мають відповідати за польським законодавством.