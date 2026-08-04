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У Польщі взяли під варту 18-річного українця, підозрюваного в нападі з ножем на жінку

Він та потерпіла не були раніше знайомі.

У Польщі взяли під варту 18-річного українця, підозрюваного в нападі з ножем на жінку
Ілюстративне фото
Фото: Укрінформ

Суд у Вроцлаві взяв під варту на три місяці 18-річного громадянина України. Його підозрюють у замаху на вбивство 30-річної жінки.

Про деталі справи пише RMF24.

Суд задовольнив клопотання прокуратури. Сторона обвинувачення вказувала на ризик втечі, оскільки підозрюваний не має постійного місця проживання у Польщі. За інкримінований злочин йому загрожує довічне ув'язнення.

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Напад стався ввечері 2 серпня у Вроцлаві. За даними слідства, чоловік кілька разів ударив жінку ножем у шию та грудну клітку. Потерпілу госпіталізували у тяжкому стані. 

Підозрюваного затримали на місці. Йому оголосили підозру у замаху на умисне вбивство. Провини він не визнав. Також відмовився давати свідчення.

За даними слідства, підозрюваний і потерпіла раніше не були знайомі.

На інцидент відреагувало Генеральне консульство України у Вроцлаві. У дипустанові засудили будь-які прояви насильства. Там наголосили, що винні мають відповідати за польським законодавством.

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