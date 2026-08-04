Геґсет доручив реорганізувати Групу безпекової допомоги Україні. У США запевнили, що на допомогу це не вплине

Пентагон хоче передати керівництво союзникам по НАТО і вивільнити американські ресурси для інших «глобальних пріоритетів».

Міністр війни США Піт Геґсет доручив Європейському командуванню Збройних сих (USEUCOM) керувати реорганізацією Групи безпекової допомоги Україні (SAG-U) і перерозподілити ролі й обов'язки між складовими, а також Місією НАТО з надання допомоги в сфері безпеки і підготовки України.

Очікується, що перерозподіл підвищить функціональну ефективність і результативність допомоги у сфері безпеки для України, передасть керівництво ключовими елементами цієї місії союзникам і вивільнить американські ресурси для інших глобальних пріоритетів США. Реорганізація не вплине на підтримку України, запевнили в командуванні.

Там додали, що зміни відображають провідну роль Європи в підтримці обороноздатності України протягом останнього року, що відбувалося на тлі стійкої та ефективної оборони з боку України.

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«Союзники продемонстрували, що можуть взяти на себе провідну роль у підтримці обороноздатності України», – сказав командувач USEUCOM генерал Повітряних сил США Алексус Ґ. Ґринкевич.

Він додав, що SAG-U від початку задумувалася як тимчасове командування.

«Її трансформація ґрунтується на прогресі, який ми вже спостерігаємо, і допомагає створити умови для тривалого миру в Україні», – сказав він.

SAG-U створили 4 листопада 2022 року, щоб забезпечити продовження підтримки у сфері безпеки в довгостроковій перспективі. Штаб-квартира спиралася на роботу 18-го повітрянодесантного корпусу, який спочатку був розгорнутий у Європі для посилення східного флангу НАТО і чия місія згодом розширилася, охопивши координацію підготовки та оснащення Збройних сил України (ЗСУ). SAG-U також наповнює американські, об'єднані та натовські системи вивчення набутого досвіду, поширюючи спостереження, отримані з бойового досвіду ЗСУ. За 3,5 роки SAG-U розподілила понад 2 мільярди доларів допомоги у сфері безпеки та взаємодіяла зі значною кількістю союзних і партнерських держав, щоб налагодити й наростити їхню підтримку України у сфері безпеки, а також виконувала роль провідної структури у справі конвенційної обороноздатності Європи.

Про план США відмовитися від керування цією групою кілька днів тому писали журналісти. Як зазначає Politico, цей крок відповідає загальній стратегії США щодо передачі частини командних функцій НАТО європейським партнерам. Зокрема, раніше адміністрація оголосила про передачу Великій Британії контролю над Об'єднаним командуванням НАТО в Норфолку, а Італії, Німеччині та Польщі – низки інших командних структур Альянсу.