Нова Зеландія зробила англійську офіційною мовою - нею і так говорять 95% населення

У парламенті запропонували також ухвалити закон "про зміну літа та зими".

Парламент Нової Зеландії ухвалив у третьому та заключному читанні законопроєкт, який встановлює англійську третьою офіційною мовою країни - разом з маорі та жестовою мовою.

Як пише CNN, документ погодили за ініціативи націоналістичної Першої партії, яка входить до керівної коаліції. Ще на етапі обговорення його висміювали як непотрібний: 95% населення і так говорять англійською у побуті, а закону про офіційну мову немає навіть на самій батьківщині англійської - у Сполученому Королівстві.

Авторів законопроєкту звинуватили у тому, що вони "трусяться від самої згадки про мову маорі". Опозиція також пропонувала провести через парламент "закон про періодичну зміну пори року із літа на зиму", натякаючи на безглуздість такого рішення.

Дії новозеландських парламентарів нагадують бажання Дональда Трампа зробити англійську офіційною мовою США. Майже 280 мільйонів американців з 340 мільйонів населення і так спілкувалися нею до того моменту, як республіканець підписав відповідний указ.