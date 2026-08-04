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Половина штатів подали позов проти Трампа щодо нових митних тарифів

Білий дім нібито знову перевищив повноваження.

Половина штатів подали позов проти Трампа щодо нових митних тарифів
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

25 штатів подали спільний позов до Суду США з міжнародної торгівлі з вимогою скасувати нові митні тарифи Дональда Трампа і організувати виплату відшкодування тим імпортерам, які вже сплатили частину вартості товарів.

Як пише The Guardian, місцева влада у половині усіх штатів переконана, що адміністрація республіканця знову порушила межі своїх повноважень, обклавши митом у розмірі 10-12,5% майже 95% усього американського імпорту. 

Вагомим аргументом на підтримку позову вважають офіційну причину запровадження тарифів. Щоб уникнути долі попередніх мит, які були скасовані Верховним судом, у Білому домі вирішили звинуватити партнерів у недостатньому рівні боротьби з примусовою працею.

Попри невдачі у судах, Трамп продовжує використовувати тарифи як засіб тиску на інші держави. Нещодавно він пригрозив суттєво більшими митами Євросоюзу через штрафи проти американських технокомпаній.

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