Половина штатів подали позов проти Трампа щодо нових митних тарифів

25 штатів подали спільний позов до Суду США з міжнародної торгівлі з вимогою скасувати нові митні тарифи Дональда Трампа і організувати виплату відшкодування тим імпортерам, які вже сплатили частину вартості товарів.

Як пише The Guardian, місцева влада у половині усіх штатів переконана, що адміністрація республіканця знову порушила межі своїх повноважень, обклавши митом у розмірі 10-12,5% майже 95% усього американського імпорту.

Вагомим аргументом на підтримку позову вважають офіційну причину запровадження тарифів. Щоб уникнути долі попередніх мит, які були скасовані Верховним судом, у Білому домі вирішили звинуватити партнерів у недостатньому рівні боротьби з примусовою працею.

Попри невдачі у судах, Трамп продовжує використовувати тарифи як засіб тиску на інші держави. Нещодавно він пригрозив суттєво більшими митами Євросоюзу через штрафи проти американських технокомпаній.