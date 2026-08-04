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Колишній прем'єр Польщі анонсував створення власної партії

У правої українофобської сили "Право і справедливість" великі проблеми.

Колишній прем'єр Польщі анонсував створення власної партії
Матеуш Моравецький
Фото: EPA/UPG

Експрем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що створить нову політичну партію під власним керівництвом, яка стане учасником майбутніх парламентських виборів.

Як пише RMF24, політсила отримає назву "Розвиток Плюс" і об'єднає вигнанців з "Права і справедливості" Ярослава Качинського. Установчий з'їзд планують провести 15 жовтня.

Ще до свого офіційного заснування партія вже має рейтинг, достатній для входження до складу Сейму. Таким чином вона відбирає голоси у "ПіС" і суттєво скорочує шанси правих українофобів на повернення до влади. 

Моравецький розірвав відносини з Качинським на тлі незадоволення щодо відмови визнати його кандидатом у прем'єри. Вважається, що до його партії подалися ті представники правої політсили, які не підтримують антиукраїнську риторику.  

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