Експрем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що створить нову політичну партію під власним керівництвом, яка стане учасником майбутніх парламентських виборів.

Як пише RMF24, політсила отримає назву "Розвиток Плюс" і об'єднає вигнанців з "Права і справедливості" Ярослава Качинського. Установчий з'їзд планують провести 15 жовтня.

Ще до свого офіційного заснування партія вже має рейтинг, достатній для входження до складу Сейму. Таким чином вона відбирає голоси у "ПіС" і суттєво скорочує шанси правих українофобів на повернення до влади.

Моравецький розірвав відносини з Качинським на тлі незадоволення щодо відмови визнати його кандидатом у прем'єри. Вважається, що до його партії подалися ті представники правої політсили, які не підтримують антиукраїнську риторику.