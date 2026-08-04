Японія представила план нарощування військової сили, посилаючись на загрози з боку Китаю, РФ та КНДР

Токіо сформував поєднання підвищення податків, реформування державних витрат і разових надходжень для фінансування найбільшого нарощування військової могутності Японії з часів Другої світової війни.

Уряд Японії представив план нарощування військової сили, посилаючись на загрози з боку Китаю, РФ та Північної Кореї.

Про це пише Reuters.

Щорічна оцінка загроз, які становлять сусідні Китай, Росія та Північна Корея, спонукає Японію, військова діяльність якої протягом десятиліть була обмежена післявоєнними правилами, активніше використовувати технології, фінансувати стартапи та застосовувати більше комерційних компонентів у виробництві озброєнь.

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Згідно з презентаційним документом Міністерства оборони, так званій «Білій книзі» наголошується, що «інвестиції в оборону приносять користь економіці в цілому та життю людей». Це повідомлення узгоджується з ширшим використанням прем'єр-міністром Санае Такаїчі стратегічних державних витрат з метою стимулювання економічного зростання.

Цю ідею підсилює обкладинка документа, виконана в стилі аніме. На ній зображено усміхнену родину в сяючому високотехнологічному місті, а не військовослужбовців, озброєння та військову символіку, які були характерними для багатьох попередніх видань. Представник Міністерства оборони заявив, що дизайн мав передати «образ майбутнього».

Зв’язок між обороною та майбутнім процвітанням наголошується в той час, коли адміністрація Такаїчі готує нову національну стратегію безпеки.

Військові експерти очікують, що документ передбачатиме подальше збільшення оборонних витрат. Головною метою буде стримування Китаю від початку конфлікту навколо Тайваню, який також може втягнути Японію в тривалу війну.

«Військова діяльність Китаю та інші його дії викликають серйозне занепокоєння в Японії та міжнародної спільноти й становлять найбільший стратегічний виклик для Японії», – йдеться у «Білій книзі».

Токіо сформував поєднання підвищення податків, реформування державних витрат і разових надходжень для фінансування найбільшого нарощування військової могутності Японії з часів Другої світової війни. Унаслідок цього витрати, пов’язані з обороною, досягли 2% валового внутрішнього продукту.

Однак Такаїчі поки що чітко не пояснила, як фінансуватиме подальше розширення оборонних витрат, не посилюючи навантаження на державні фінанси Японії, які й без того перебувають під значним тиском.

Її уряд затвердив рекордний бюджет у розмірі 122,3 трильйона єн на фінансовий рік, що завершується у березні 2027 року. Згодом до нього додали додатковий пакет обсягом 3,1 трильйона єн, покликаний захистити домогосподарства та підприємства від зростання витрат на енергію.

Це підкреслює суперечливі вимоги до державного бюджету. Значну частину нових оборонних витрат досі спрямовували на ракети, здатні вражати цілі на відстані понад 1 000 кілометрів.

Очікується, що значна частина будь-якого подальшого збільшення оборонного бюджету буде спрямована на безпілотники та інші безекіпажні системи озброєння – подібні до тих, які Україна широко використовує у війні з Росією.

«Біла книга» Японії з оборони – це офіційний щорічний звіт Міністерства оборони країни, у якому аналізується стан національної та міжнародної безпеки, оцінюються військові загрози та описується політика оборони Токіо.