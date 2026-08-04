Через спеку і посуху в Європі очікується зростання цін на оливкову олію

Погода вплинула не лише на оливкові гаї, а й на інші культури.

Люди роблять покупки в супермаркеті в Буенос-Айресі, Аргентина, 13 вересня 2023 року.

Внаслідок екстремальної спеки і посухи в Європі постраждали оливкові гаї, що очікувано позначитися на цінах на олію, пише The Guardian. Виробники оливкової олії заявили, що очікують цьогоріч стрибка цін.

Цього літа гаї горіли в Греції, Італії та Португалії, і навіть ті, що розташовані поблизу й уникли вогню, постраждали від рознесеного вітром попелу та поганої якості повітря. Екстремально спекотна погода також спричинила збільшення кількості шкідників, хвороб і сильних штормів, а ще вплинула на розмір плодів.

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Ціна оливкової олії у світі поступово знижувалася після стрибка, що стався два роки тому й був спричинений зростанням попиту, спекотною та сухою погодою й поширенням шкідників і хвороб. Однак ціни за літрову пляшку олії extra virgin у британських магазинах у середньому залишаються вищими за 7 фунтів (близько 422 грн) і в останні місяці знову почали зростати.

Фермери по всьому континенту попередили про різке падіння виробництва і зростання цін, оскільки різноманітні культури від кукурудзи до салатів страждають від погодних умов. Асоціація вирощувальників овочів Légumes de France зазначила, що тисячі тонн продуктів вартістю десятки мільйонів євро уже втрачені. Зокрема, морква, часник, цибуля.

Спека позначилася і на врожаях винограду в винних регіонах Шампані, Бордо і Бургундії. Це загрожує меншим урожаєм та вимушеним найранішим його збором за всю історію спостережень. У Шампані виробники мають намір почати збір 15 серпня – майже на місяць раніше, ніж зазвичай.

Іспанське міністерство сільського господарства очікує, що врожай зернових 2026-2027 скоротиться до 18,5 млн тонн порівняно з минулорічними 24 млн тонн. І цей прогноз зробили ще до того, як шкоди завдали лісові пожежі. При цьому іспанські фермери краще адаптовані до спекотних і сухих умов: вони вирощують сорти культур, здатні витримувати вищі температури, і активніше вдаються до зрошення та накопичення води, щоб перебути періоди посухи.

Євросоюз знизив прогнози врожаю за цілим набором культур: соняшника прогнозують на 7% менше, зернової кукурудзи – на 6% порівняно з попереднім урожаєм, а очікування щодо картоплі та сої скорочено на 3%.

Сільськогосподарська профільна організація ASAJA повідомила, що безпосередня шкода від пожеж зачепила сади, виноградники, сільськогосподарські землі й теплиці – постраждали цитрусові, авокадо, мигдаль, виноградники, овочі та оливкові гаї. Посуха й екстремальні температури вдарили по виробництву томатів і кукурудзи.

«Хоча втрати місцевого виробництва можуть зменшити обсяги експорту деяких продуктів, – сказав представник організації, – головним занепокоєнням є вищі виробничі витрати», а не обмеження міжнародної торгівлі.

Українська зернова асоціація нещодавно повідомляла, що фронт, що приніс опади та прохолодну погоду в Україну, рухається на схід та покращує умови вирощування для сої, кукурудзи та соняшнику. Підвищення температур до 30-33 градусів без опадів може викликати стрес для посівів кукурудзи в регіонах, які не отримали опадів та мають малі запаси вологи.

«Загалом Україна планує зібрати гарний врожай кукурудзи, якщо у серпні не буде аномальної спеки», – повідомили в УЗА.