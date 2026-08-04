Біля Новоросійська дрон атакував вантажне судно Росії

Біля російського порту Новоросійськ у Чорному морі дрон атакував вантажне судно Nadezhda. Внаслідок атаки безпілотника постраждали троє членів екіпажу.
Про це повідомило морське управління Туреччини, пише Reuters.
Судно Nadezhda прямувало з Новоросійська до турецького порту Самсун. Атака сталася приблизно за 20 морських миль від російського порту.
На борту перебували 22 члени екіпажу. Усіх евакуювали до Росії. Троє людей отримали серйозні поранення.
Після атаки на носовій частині судна сталось займання. Станом на зараз, пожежа ще триває.
- Тиждень тому з’явилась інформація, що російські чиновники пропонують озброїти зернові судна кулеметами та мобільними ракетними установками, щоб протидіяти атакам українських безпілотників.
- За даними Bloomberg, планується, що військові групи підніматимуться на борт суден у портах Азовського моря, встановлюючи важкі кулемети на заздалегідь підготовлені установки.