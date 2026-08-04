Міноборони: У липні Росія застосувала рекордну кількість КАБів і посилила бої на фронті

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У липні Росія посилила атаки на фронті й атакувала Україну рекордною кількістю керованих авіабомб.

Про це повідомило Міністерство оборони з посиланням на статистку Генштабу ЗСУ.

РФ випустила понад 8 300 КАБів за місяць, і це найбільший показник протягом війни. Також відбулися 7 922 бойові зіткнення, тобто понад 250 боїв щодня і майже 97 000 обстрілів, із них понад 1 300 — з РСЗВ, уточнило Міноборони.

Попри посилення російських атак та високу інтенсивність боїв, українські захисники тримають оборону, наголосило відомство.