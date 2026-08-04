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ГУР: Встановили особи трьох бойовиків, які катували і ґвалтували волонтерку в Горлівці

Їм повідомили про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням та порушенні законів і звичаїв війни. 

ГУР: Встановили особи трьох бойовиків, які катували і ґвалтували волонтерку в Горлівці
Горлівка, вид з околиці Торецька
Фото: Макс Требухов

Слідчі Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора і за сприяння ГУР повідомили про підозру трьом бойовикам угруповання Ігоря Безлера («Бєса»). 

Злочинців, які у 2014 році катували і ґвалтували цивільну волонтерку, встановили в межах проєкту «Книга катів українського народу», повідомило Головне управління розвідки.

підзрювані окупанти
Фото: ГУР
підзрювані окупанти

У червні 2014 року волонтерка разом із трьома знайомими евакуйовувала цивільних із Луганщини. Поблизу Ровеньків їх затримали бойовики, а 22 червня доправили до окупованої Горлівки. У катівнях жінці завдали численних переломів та інших травм. Волонтерку вдалося звільнити з полону наприкінці вересня 2014 року.

Правоохоронці встановили особи всіх трьох воєнних злочинців. Серед них — уродженець Челябінської області Валерій Отченко, уродженець Донеччини Юрій Мікулін, який наразі проживає на Камчатці, та чеченець Ваха Хамбулатов. Останній зараз служить підполковником і командує мотострілецьким батальйоном у складі 58-ї армії південного військового округу ЗС РФ.

Усім трьом фігурантам повідомили про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням та порушенні законів і звичаїв війни. 

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