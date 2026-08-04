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Мінагрополітики: Восени Україні може бракувати потужностей для зберігання 11 млн тонн зерна

Близько 90% українських зернових та олійних культур зазвичай експортують через порти Чорного моря, які зараз під обстрілом.

Мінагрополітики: Восени Україні може бракувати потужностей для зберігання 11 млн тонн зерна
експорт зерна
Фото: EPA/UPG

Через постійні російські атаки на портову інфраструктуру Великої Одеси в Україні вже цієї осені може виникнути гострий дефіцит місць для зберігання врожаю обсягом 11 млн тонн. 

Про це під час зустрічі з послом Іспанії Рікардо Лопесом-Арандою Хагу заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

За даними Мінагрополітики, оскільки близько 90% українських зернових та олійних культур зазвичай експортують через порти Чорного моря, їх блокування створює критичну ситуацію. Альтернативні маршрути залізницею, автотранспортом чи Дунаєм за найсприятливіших умов здатні перекрити лише 45–50% від необхідних обсягів, наголосив Висоцький. До того ж така логістика здорожчує перевезення на 50–70 євро за кожну тонну.

Щоб розв'язати проблему з браком елеваторів і місць для збіжжя, Мінагрополітики хоче забезпечити аграріїв спеціальними зерновими рукавами і готує механізми доступного кредитування. 

На зустрічі Хагу і Висоцький також обговорили залучення міжнародної допомоги, розширення співпраці з Іспанією та підтримку сухопутних шляхів експорту.

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