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«Кінець звичних схем». IMEI мобільних телефонів пропонують зазначати в митних деклараціях

А згодом їх хочуть вказувати в чеках. 

«Кінець звичних схем». IMEI мобільних телефонів пропонують зазначати в митних деклараціях
Фото: pixabay

Уряд і Бюро економбезпеки пропонують обов'язково зазначати IMEI мобільних телефонів в митних деклараціях. Це допоможе уникнути «сірого» ввезення апаратів з-за кордону та наповнити бюджет на 5 млрд гривень на рік. 

Директор БЕБ Олександр Цивінський повідомив у Telegram, що цю ініціативу обговорили з Мінфіном, Державною митною службою і найбільшими легальними продавцями електроніки. 

«Міністерство фінансів уже підписало відповідний наказ, а Міністерство юстиції провело його державну реєстрацію. У кожного телефона є свій IMEI – унікальний номер, як відбиток пальця. Дотепер на митниці його ніхто не питав. Тому "сірий" імпорт почувався так вільно: партія апаратів "нізвідки", без сліду, без імені», – прокоментував очільник бюро. 

Цивінський додав, що «для тих, хто роками заробляв на "сірому" імпорті та контрабанді електроніки, – це кінець звичних схем».

Наступний крок – IMEI у фіскальних чеках. БЕБ спільно з Мінфіном та ДПС напрацьовує відповідний алгоритм реалізації.

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