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Ісландія внесла додаткові 550 000 євро до Фонду підтримки енергетики України

Завдяки цьому загальний внесок Ісландії склав майже 9 млн євро. 

Ісландія внесла додаткові 550 000 євро до Фонду підтримки енергетики України
Фото: Львівська ОВА

Міністерство закордонних справ Ісландії зробило додатковий внесок у 550 тис євро до Фонду підтримки енергетики України. Завдяки цьому загальний внесок Ісландії склав майже 9 млн євро. 

Про це повідомили у Міненерго. 

У відомстві розповіли, що ці кошти допоможуть закупити необхідне для підготовки України до осінньо-зимового періоду енергетичне обладнання.

Загалом за час роботи Фонду підтримки енергетики України до нього вже надійшли грантові кошти на суму понад 2 млрд євро від 39 іноземних спонсорів з 26 країн-партнерів та 3 міжнародних організацій.

  • Фонд підтримки енергетики України створили навесні 2022 року за погодженням із Європейською комісією та Міністерством енергетики України. Його кошти використовують для відновлення об'єктів критичної енергетичної інфраструктури, пошкоджених внаслідок російських атак, а також для забезпечення безперебійної роботи енергосистеми.
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