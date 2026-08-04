Ісландія внесла додаткові 550 000 євро до Фонду підтримки енергетики України

Завдяки цьому загальний внесок Ісландії склав майже 9 млн євро.

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Міністерство закордонних справ Ісландії зробило додатковий внесок у 550 тис євро до Фонду підтримки енергетики України. Завдяки цьому загальний внесок Ісландії склав майже 9 млн євро.

Про це повідомили у Міненерго.

У відомстві розповіли, що ці кошти допоможуть закупити необхідне для підготовки України до осінньо-зимового періоду енергетичне обладнання.

Загалом за час роботи Фонду підтримки енергетики України до нього вже надійшли грантові кошти на суму понад 2 млрд євро від 39 іноземних спонсорів з 26 країн-партнерів та 3 міжнародних організацій.