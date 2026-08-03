Верховна Рада зареєструвала законопроєкт про скасування пільгового розмитнення придбаних за кордоном товарів

Приватні подарунки до 45 євро надалі не підлягатимуть оподаткуванню.

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У Верховній Раді зареєстрували урядовий законопроєкт, що скасовує пільгове розмитнення придбаних на іноземних маркетплейсах товарів вартістю до 150 євро. Про це з посиланням на постійного представника уряду в Верховній Раді повідомила парламентська пресслужба.

Законопроєкт №15460 передбачає скасування пільги зі звільнення від ПДВ для міжнародних поштових відправлень вартістю до 150 євро. Приватні безоплатні подарунки вартістю до 45 євро й надалі не оподатковуватимуться.

«У Верховній Раді зареєстровано урядовий законопроєкт № 15460, який пропонує змінити правила оподаткування товарів з іноземних маркетплейсів та привести українське законодавство у відповідність до норм ЄС», – йдеться у повідомленні.

Це не перша спроба виконати вимогу міжнародних партнерів і скасувати пільгове розмитнення посилок з-за кордону. 26 травня Верховна Рада відхилила законопроєкт, що містив правки про скасування пільгового розмитнення.

На початку липня міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що з МВФ вдалося домовитися про відтермінування запровадження сплати ПДВ для фізичних осіб-підприємців. Але вимога скасувати пільгове розмитнення залишилася.

Зараз посилки з товарами, придбаними за кордоном, не підлягають оподаткуванню 20 % ПДВ, якщо їхня вартість становить до 150 євро.