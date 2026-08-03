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Верховна Рада зареєструвала законопроєкт про скасування пільгового розмитнення придбаних за кордоном товарів

Приватні подарунки до 45 євро надалі не підлягатимуть оподаткуванню. 

Верховна Рада зареєструвала законопроєкт про скасування пільгового розмитнення придбаних за кордоном товарів
Логотип Amazon біля логістичного центру компанії у місті Верне, Німеччина
Фото: EPA/UPG

У Верховній Раді зареєстрували урядовий законопроєкт, що скасовує пільгове розмитнення придбаних на іноземних маркетплейсах товарів вартістю до 150 євро. Про це з посиланням на постійного представника уряду в Верховній Раді повідомила парламентська пресслужба.

Законопроєкт №15460 передбачає скасування пільги зі звільнення від ПДВ для міжнародних поштових відправлень вартістю до 150 євро. Приватні безоплатні подарунки вартістю до 45 євро й надалі не оподатковуватимуться.

«У Верховній Раді зареєстровано урядовий законопроєкт № 15460, який пропонує змінити правила оподаткування товарів з іноземних маркетплейсів та привести українське законодавство у відповідність до норм ЄС», – йдеться у повідомленні. 

Це не перша спроба виконати вимогу міжнародних партнерів і скасувати пільгове розмитнення посилок з-за кордону. 26 травня Верховна Рада відхилила законопроєкт, що містив правки про скасування пільгового розмитнення.  

На початку липня міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що з МВФ вдалося домовитися про відтермінування запровадження сплати ПДВ для фізичних осіб-підприємців. Але вимога скасувати пільгове розмитнення залишилася. 

Зараз посилки з товарами, придбаними за кордоном, не підлягають оподаткуванню 20 % ПДВ, якщо їхня вартість становить до 150 євро. 

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