Зеленський підписав закон про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною

Країни, зокрема, поступово будуть скасовувати або знижувати ввізні мита на більшість товарів.

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Президент України Володимир Зеленський підписав Закон про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Турецької Республіки.

Інформація про це вже з'явилася у картці документа на сайті Верховної Ради.

Угода передбачає створення зони вільної торгівлі між Україною і Туреччиною відповідно до правил Світової організації торгівлі.

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Країни поступово будуть скасовувати або знижувати ввізні мита на більшість товарів відповідно до погоджених графіків, а також усувати інші торговельні бар’єри, ідеться в законі.

Передбачена також лібералізація торгівлі не лише товарами, а й послугами, із визначенням правил доступу до ринку, національного режиму та взаємних зобов'язань сторін.

Крім того, Україна і Туреччина спростять митні процедури і будуть співпрацювати у сфері митної справи, технічного регулювання, санітарних і фітосанітарних заходів, а також захисту прав інтелектуальної власності.

Документ також визначає механізми застосування антидемпінгових, компенсаційних і захисних заходів, якщо імпорт завдаватиме шкоди національним виробникам.

Основна мета угоди — розширення двосторонньої торгівлі, поглиблення економічного співробітництва, підвищення конкурентоспроможності бізнесу і створення більш сприятливих умов для українських і турецьких експортерів.