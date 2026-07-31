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Уряд розподілив 1,6 млрд грн на профосвіту, ліцеї та харчування учнів

Усього у 2026 році на харчування школярів передбачено 14,4 млрд грн.

Уряд розподілив 1,6 млрд грн на профосвіту, ліцеї та харчування учнів
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Уряд розподілив 1,6 млрд грн на профосвіту, ліцеї та харчування учнів. Зокрема понад 860 млн пішло на модернізацію закладів професійної та фахової передвищої освіти,  700 млн - на академічні ліцеї, а ще 83,6 млн скерували на безкоштовне гаряче харчування у прифронтових областях. 

Про це повідомив Урядовий портал.

Уряд спрямував понад 860 млн грн на модернізацію закладів професійної та фахової передвищої освіти. Це понад 100 проєктів у регіонах: нові майстерні й лабораторії, оновлене обладнання, енергоефективність, безпека, безбар'єрність, цитують главу уряду Сергія Корецького. 

Також завершили розподіл майже 700 млн грн субвенції для 130 майбутніх академічних ліцеїв у 22 областях України. Кошти спрямують на створення сучасних освітніх просторів: закупівлю навчального, комп'ютерного та мультимедійного обладнання, меблів і оснащення для лабораторій природничих дисциплін та STEM.

Крім цього передбачені 83,6 млн грн для підтримки громадам в організації безоплатного гарячого харчування учнів початкових класів  у 8 прифронтових областях: Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. 

Кошти надані Всесвітньою продовольчою програмою ООН. Усього у 2026 році на харчування школярів передбачено 14,4 млрд грн.

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