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У чотирьох областях є знеструмлення через обстріли

Користування потужними електроприладами сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.

У чотирьох областях є знеструмлення через обстріли
Фото: ДТЕК

Станом на ранок 31 липня у чотирьох областях України є знеструмлення через російські обстріли. 

Як розповіли в Укренерго, ворог продовжує атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру України. Знеструмлені споживачі у Донецькій, Сумській, Харківській і Миколаївській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів. 

Споживання електроенергії зросло. Станом на 09:30 31 липня воно було на 2,6% вищим, ніж в цей же час вчора. Причиною таких змін є підвищення температури повітря в усіх регіонах України, що зумовлює масове використання кондиціонерів. 

Вчора, 30 липня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня – у середу, 29 липня. 

Тому, враховуючи погодні умови, користування потужними електроприладами сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. 

Ситуація в енергосистемі може змінюватись, тому варто стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах обленерго.

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