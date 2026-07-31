У чотирьох областях є знеструмлення через обстріли

Користування потужними електроприладами сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.

Станом на ранок 31 липня у чотирьох областях України є знеструмлення через російські обстріли.

Як розповіли в Укренерго, ворог продовжує атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру України. Знеструмлені споживачі у Донецькій, Сумській, Харківській і Миколаївській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів.

Споживання електроенергії зросло. Станом на 09:30 31 липня воно було на 2,6% вищим, ніж в цей же час вчора. Причиною таких змін є підвищення температури повітря в усіх регіонах України, що зумовлює масове використання кондиціонерів.

Вчора, 30 липня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня – у середу, 29 липня.

Тому, враховуючи погодні умови, користування потужними електроприладами сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.

Ситуація в енергосистемі може змінюватись, тому варто стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах обленерго.