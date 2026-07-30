Правління Національного банку неочікувано підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту – до 15,5% річних через стійке посилення фундаментального цінового тиску та очікуване пришвидшення інфляції до кінця року.
Про це повідомила пресслужба НБУ.
Поточний прогноз передбачає можливість подальшого підвищення облікової ставки та повернення до циклу пом’якшення процентної політики у другому кварталі 2027 року.
Підвищення ставки має підтримати привабливість гривневих активів, стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань, а також сприяти поверненню інфляції на траєкторію сповільнення у 2027 році.
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Як зауважив Нацбанк у червні споживча інфляція сповільнилася до 7,2% у річному вимірі завдяки збільшенню пропозиції сирих продуктів харчування, тоді як базова пришвидшилася до 8,1% і перевищила прогноз.
НБУ прогнозує, що за підсумками 2026 року споживча інфляція становитиме 10%, базова – 9,2%. У 2027 році інфляція сповільниться до 6,9%, а наприкінці 2028 року досягне цілі 5%.
- Облікова ставка – це ключовий інструмент монетарної політики Національного банку України. Вона визначає, за якою процентною ставкою НБУ надає кредити комерційним банкам. Також вона впливає на загальний рівень процентних ставок в економіці, зокрема – на депозити, кредити та інфляцію. Після початку війни облікову ставку різко підвищили з 10% до 25%, і на цьому рівні вона була аж до липня 2023 року. Потім Нацбанк почав поступово зменшувати ставку, поки в грудні 2023 року вона не знизилася до 15%.
- У березні 2024 року НБУ відновив її зменшення, але вже в грудні знову почав підвищувати. З березня 2025 облікова ставка перебуває на рівні 15,5%.
- Наприкінці січня 2026 року Нацбанк знизив облікову ставку з 15,5% до 15% річних, після чого утримував її на цьому рівні на трьох засіданнях поспіль.
- Наступне засідання правління НБУ з питань монетарної політики відбудеться 17 вересня 2026 року.