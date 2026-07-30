НБУ прогнозує, що за підсумками 2026 року споживча інфляція становитиме 10%, базова – 9,2%. У 2027 році інфляція сповільниться до 6,9%, а наприкінці 2028 року - 5%.

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Правління Національного банку неочікувано підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту – до 15,5% річних через стійке посилення фундаментального цінового тиску та очікуване пришвидшення інфляції до кінця року.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Поточний прогноз передбачає можливість подальшого підвищення облікової ставки та повернення до циклу пом’якшення процентної політики у другому кварталі 2027 року.

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Підвищення ставки має підтримати привабливість гривневих активів, стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань, а також сприяти поверненню інфляції на траєкторію сповільнення у 2027 році.

Як зауважив Нацбанк у червні споживча інфляція сповільнилася до 7,2% у річному вимірі завдяки збільшенню пропозиції сирих продуктів харчування, тоді як базова пришвидшилася до 8,1% і перевищила прогноз.

НБУ прогнозує, що за підсумками 2026 року споживча інфляція становитиме 10%, базова – 9,2%. У 2027 році інфляція сповільниться до 6,9%, а наприкінці 2028 року досягне цілі 5%.