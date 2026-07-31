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Станом на ранок 31 липня у Львові триває ліквідація наслідків вчорашньої російської атаки. Всього унаслідок цього удару постраждали 38 людей, зокрема троє дітей. Один чоловік загинув.

Про це йдеться у повідомленнях ДСНС та начальника ОВА Максима Козицького.

На місці удару безперервно триває розбір завалів зруйнованої 5-поверхівки. Рятувальники наразі демонтували понад 500 тонн аварійних конструкцій та вивезли більше ніж 100 тонн будівельного сміття.

Фото: ДСНС Ліквідація наслідків атаки у Львові

Фото: ДСНС Ліквідація наслідків російської атаки у Львові