У трьох громадах Сумщини росіяни поранили 11 людей

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Упродовж минулої доби російська армія поранила 11 мешканців Сумщини. Люди постраждали у трьох громадах.

Про це повідомили у обласній поліції.

У Кролевецькій громаді ворожий безпілотник влучив по цивільному об’єкту. Внаслідок атаки поранення та травми отримали чоловіки віком 23, 28, 42, 48, 49, 51 та 63 років.

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Ще двоє людей постраждали у Роменській громаді. Після удару БпЛА травмовано жінок віком 47 та 58 років.

У Березівській громаді внаслідок атаки ворожого безпілотника поранення та травми отримали чоловіки віком 41 та 65 років.

Фото: Нацполіція Поліція на місці обстрілу

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи поліції. Правоохоронці документували наслідки російських обстрілів, збирали докази та фіксували кожен воєнний злочин, вчинений військовими РФ проти мирного населення. За всіма фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).