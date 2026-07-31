Корецький: Ініціатива SPUR 2 від Світового банку дає можливість залучити до $6 млрд

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Ініціатива SPUR 2 від Світового банку відкриває можливості залучити до 6 млрд доларів для бюджетної підтримки, розвитку реформ та відбудови України.

Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький після розмови із керівною директоркою Світового банку з питань операційної діяльності Анною Б'єрде.

«Обговорили продовження реформ, щорічну підготовку звіту RDNA для оцінки збитків від російської агресії, а також реалізацію програм, які сприятимуть модернізації енергетики та розвитку української економіки», - розповів глава уряду.

Корецький запросив Б'єрде відвідати Київ.

Також триває підготовка до щорічних зустрічей МВФ та Групи Світового банку, які відбудуться у жовтні.