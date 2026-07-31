Військовим Нацгвардії, прикордонникам і поліцейським передбачили мотиваційні виплати

Кошти можна буде отримати за безпосередню участь у бойових діях або роботі на лінії фронту.

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Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський повідомив в Telegram про затвердження порядків виплат додаткових винагород для військовослужбовців.

Це стосується Національної гвардії, Державної прикордонної служби та поліцейських поліції особливого призначення, які беруть участь у бойових діях.

Механізм передбачає мотиваційні виплати до 460 тисяч гривень на місяць. Розмір винагород залежатиме від складності завдань, рівня небезпеки та конкретних результатів бойової роботи.

Зокрема, передбачені виплати (пропорційно часу):

до 100 тисяч гривень на місяць за безпосередню участь військовослужбовців у бойових діях,

170 тисяч гривень на місяць за виконання завдань безпосередньо на лінії зіткнення,

70 тисяч гривень на місяць за виконання завдань на інших ділянках фронту в межах ротного опорного пункту,

50 тисяч гривень на місяць за службу на пунктах управління,

від 15 до 30 тисяч гривень на місяць для інструкторів-військовослужбовців,

до 10 тисяч гривень на місяць проходження військової служби – для інших категорій військовослужбовців,

40 тисяч гривень на добу за захоплення ворожих позицій,

20 тисяч гривень на добу за повернення втрачених позицій,

100 тисяч гривень за кожного полоненого окупанта,

15 тисяч гривень за знищення ворога у стрілецькому чи рукопашному бою.

Виплати нараховуватимуться за період із 1 червня 2026 року.