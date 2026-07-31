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Військовим Нацгвардії, прикордонникам і поліцейським передбачили мотиваційні виплати

Кошти можна буде отримати за безпосередню участь у бойових діях або роботі на лінії фронту.

Військовим Нацгвардії, прикордонникам і поліцейським передбачили мотиваційні виплати
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба бригади "Спартан"

Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський повідомив в Telegram про затвердження порядків виплат додаткових винагород для військовослужбовців. 

Це стосується Національної гвардії, Державної прикордонної служби та поліцейських поліції особливого призначення, які беруть участь у бойових діях.

Механізм передбачає мотиваційні виплати до 460 тисяч гривень на місяць. Розмір винагород залежатиме від складності завдань, рівня небезпеки та конкретних результатів бойової роботи.

Зокрема, передбачені виплати (пропорційно часу):

  • до 100 тисяч гривень на місяць за безпосередню участь військовослужбовців у бойових діях,
  • 170 тисяч гривень на місяць за виконання завдань безпосередньо на лінії зіткнення,
  • 70 тисяч гривень на місяць за виконання завдань на інших ділянках фронту в межах ротного опорного пункту,
  • 50 тисяч гривень на місяць за службу на пунктах управління,
  • від 15 до 30 тисяч гривень на місяць для інструкторів-військовослужбовців,
  • до 10 тисяч гривень на місяць проходження військової служби – для інших категорій військовослужбовців,
  • 40 тисяч гривень на добу за захоплення ворожих позицій,
  • 20 тисяч гривень на добу за повернення втрачених позицій,
  • 100 тисяч гривень за кожного полоненого окупанта,
  • 15 тисяч гривень за знищення ворога у стрілецькому чи рукопашному бою.

Виплати нараховуватимуться за період із 1 червня 2026 року.

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