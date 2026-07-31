Військовим Нацгвардії, прикордонникам і поліцейським передбачили мотиваційні виплати

Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський повідомив в Telegram про затвердження порядків виплат додаткових винагород для військовослужбовців.
Це стосується Національної гвардії, Державної прикордонної служби та поліцейських поліції особливого призначення, які беруть участь у бойових діях.
Механізм передбачає мотиваційні виплати до 460 тисяч гривень на місяць. Розмір винагород залежатиме від складності завдань, рівня небезпеки та конкретних результатів бойової роботи.
Зокрема, передбачені виплати (пропорційно часу):
- до 100 тисяч гривень на місяць за безпосередню участь військовослужбовців у бойових діях,
- 170 тисяч гривень на місяць за виконання завдань безпосередньо на лінії зіткнення,
- 70 тисяч гривень на місяць за виконання завдань на інших ділянках фронту в межах ротного опорного пункту,
- 50 тисяч гривень на місяць за службу на пунктах управління,
- від 15 до 30 тисяч гривень на місяць для інструкторів-військовослужбовців,
- до 10 тисяч гривень на місяць проходження військової служби – для інших категорій військовослужбовців,
- 40 тисяч гривень на добу за захоплення ворожих позицій,
- 20 тисяч гривень на добу за повернення втрачених позицій,
- 100 тисяч гривень за кожного полоненого окупанта,
- 15 тисяч гривень за знищення ворога у стрілецькому чи рукопашному бою.
Виплати нараховуватимуться за період із 1 червня 2026 року.