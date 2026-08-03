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Сьогодні у шести областях є знеструмлення через російські обстріли

Українців закликають використовувати електроенергію ощадливо у вечірні години – з 17:00 до 23:00.

Сьогодні у шести областях є знеструмлення через російські обстріли
Ілюстративне фото
Фото: dtek-kem.com.ua

Станом на ранок 3 серпня в Україні через російські обстріли є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Миколаївській, Херсонській і Сумській областях. 

Як розповіли в Укренерго, скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Станом на сьогодні споживання електроенергії зросло. 3 серпня станом на 09:30 воно було на 4,4% вищим, ніж в цей же час  у п’ятницю, 31 липня. Причина – встановлення спеки на всій території України, що зумовлює масове використання кондиціонерів.

Вчора, 2 серпня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3,2% вищим, ніж максимум попередньої неділі – 26 липня.

Враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш продуктивної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. Українців просять обмежити користування потужними електроприладами у вечірні години – з 17:00 до 23:00.

Ситуація в енергосистемі може змінюватись, тому варто стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах обленерго. 

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