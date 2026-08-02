ОПЕК+ збільшить видобуток нафти на 188 тисяч барелів на добу у вересні

Сім країн ОПЕК+ домовилися збільшити видобуток нафти на 188 тисяч барелів на добу у вересні 2026 року.

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Сім країн-учасниць ОПЕК+ домовилися збільшити цільові показники видобутку нафти на 188 тисяч барелів на добу у вересні 2026 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті ОПЕК.

Рішення ухвалили Саудівська Аравія, Ірак, Кувейт, Алжир, Казахстан, Росія та Оман в межах додаткових добровільних коригувань видобутку, про які було оголошено ще у квітні 2023 року.

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В ОПЕК зазначили, що збільшення видобутку є частиною спільних зусиль із підтримки стабільності світового нафтового ринку.

"Це коригування буде впроваджено у вересні 2026 року", – йдеться у повідомленні організації.

Також у картелі наголосили, що рішення дасть країнам-учасницям можливість пришвидшити процес компенсації раніше допущеного перевищення встановлених квот.

Учасники ОПЕК+ підтвердили намір повністю виконувати умови Декларації про співробітництво, включно з додатковими добровільними обмеженнями видобутку, а також компенсувати будь-які обсяги перевиробництва, накопичені з січня 2024 року.

Контроль за виконанням домовленостей здійснюватиме Спільний комітет міністерського моніторингу (JMMC).

Наступне засідання країн ОПЕК+ заплановане на 6 вересня.