Під час безготівкової оплати житлово-комунальних послуг не потрібно зазначати ПІБ та реєстраційний номер облікової картки платника податків ні в платіжній інструкції, ні в документі, що підтверджує виконання платіжної операції.

У Національному банку України спростували інформацію про начебто обовʼязковість зазначення податкового номера та номера карти на квитанціях про оплату житлово-комунальних послуг.

«Останніми днями АТ «Укрпошта» поширює інформацію про нібито нові вимоги Національного банку щодо обов’язкового зазначення на квитанціях за оплату житлово-комунальних послуг персональних даних платника, зокрема податкового номера та повного номера платіжної картки. Такі твердження не відповідають змісту чинних нормативно-правових актів Національного банку та викривляють установлені ним вимоги», – написали у пресслужбі НБУ.

Також там додали, що поширена інформація ґрунтується на спотвореному тлумаченні окремих норм, а окремі твердження прямо суперечать їх змісту.

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У НБУ розповіли, що не запровадили нових вимог щодо зазначення персональних даних під час оплати житлово-комунальних послуг. Базові вимоги до оформлення платіжних документів діють ще з 2022 року.

Більше того, зміни, які набрали чинності в березні 2026 року, не посилили, а навпаки спростили порядок оформлення документів під час оплати житлово-комунальних послуг.

Зокрема, під час безготівкової оплати житлово-комунальних послуг не потрібно зазначати ПІБ та реєстраційний номер облікової картки платника податків ні в платіжній інструкції, ні в документі, що підтверджує виконання платіжної операції. Під час здійснення готівкового платежу зазначається лише прізвище, ім’я та по батькові платника.

Також у банку наголошують, що вимоги є однаковими для всіх надавачів платіжних послуг: як банків, так і небанківських установ.

«Жодних окремих чи спеціальних вимог саме для АТ «Укрпошта» нормативно-правові акти Національного банку не містять.

Усі учасники ринку отримали однаковий шестимісячний перехідний період для приведення своїх процесів у відповідність до оновленого регулювання. Тому твердження про «особливі вимоги» саме до Укрпошти також не відповідає дійсності », – написали там.

Також Національний банк не зобовʼязує друкувати паперові квитанції. Документ, що підтверджує виконання платіжної операції, може бути наданий клієнту як у паперовій, так і в електронній формі.

Які персональні дані повинні міститися у квитанції під час оплати житлово-комунальних послуг?

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У НБУ пояснили, що потрібно розмежовувати платіжну інструкцію, яка використовується для здійснення переказу коштів, та документ, що підтверджує виконання платіжної операції, тобто квитанцію. Це різні документи, які мають різне призначення.

Під час оплати житлово-комунальних послуг:

у разі готівкового платежу квитанція містить лише ПІБ платника;

у разі безготівкового платежу персональні дані платника не є обов’язковими реквізитами квитанції.

Саме тому твердження про обов’язкове зазначення на квитанції під час безготівкової оплати житлово-комунальних послуг ПІБ та податкового номера не відповідає вимогам чинного регулювання.

Також Національний банк не вимагає друкувати на квитанції оплати за житлово-комунальні послуги повний номер платіжної картки. У разі здійснення клієнтом оплати за житлово-комунальні послуги платіжною карткою номер може зазначатися у маскованому вигляді (тобто частина цифр прихована за символами).

Такий підхід відповідає міжнародній практиці захисту платіжних даних, правилам міжнародних платіжних систем та вимогам стандарту PCI DSS, які передбачають маскування номера платіжної картки у документах, що видаються користувачу.

«Національний банк поважає право кожного учасника ринку порушувати питання вдосконалення регулювання та пропонувати зміни до нього. Водночас така дискусія має ґрунтуватися на точному відтворенні змісту чинних нормативно-правових актів, без маніпуляцій та спотворень. Свідоме та умисне поширення інформації, яка викривляє зміст регуляторних вимог або приписує Національному банку вимоги, яких він не встановлював, є неприпустимим і безвідповідальним вчинком. Особливо тоді, коли це стосується захисту персональних даних мільйонів громадян та може безпідставно підірвати довіру до платіжної системи та регулятора», – повідомили у НБУ і додали, що у зв’язку з публічними заявами АТ «Укрпошта» перевірять практику оформлення документів за платіжними операціями цим надавачем платіжних послуг щодо її відповідності вимогам законодавства та нормативно-правових актів Національного банку щодо захисту прав споживачів платіжних послуг.