На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни від початку року вивели з ладу 97 АЗС на Харківщині

Влада області пропонує уряду визнати АЗС об’єктами критичної інфраструктури.

Росіяни від початку року вивели з ладу 97 АЗС на Харківщині
Пошкоджена внаслідок обстрілу АЗС
Фото: НВ

Від початку року російські окупанти завдали 150 ударів по автозаправних станціях Харківської області, пошкодивши або повністю зруйнувавши 97 об’єктів. 

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Попри систематичні атаки ворога, дефіциту пального в регіоні немає, запевнив Синєгубов. Екстрені служби області залишаються на 100% забезпеченими бензином та дизельним пальним.

Керівник ОВА заявив, що влада регіону постійно співпрацює з власниками АЗС для посилення їхнього захисту. Крім того, Харківська адміністрація вже направила до Кабміну пропозицію визнати автозаправні станції об’єктами критичної інфраструктури, і це дозволить запровадити механізм їхнього обов’язкового захисту на державному рівні.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies