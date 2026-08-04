Росіяни від початку року вивели з ладу 97 АЗС на Харківщині

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Від початку року російські окупанти завдали 150 ударів по автозаправних станціях Харківської області, пошкодивши або повністю зруйнувавши 97 об’єктів.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Попри систематичні атаки ворога, дефіциту пального в регіоні немає, запевнив Синєгубов. Екстрені служби області залишаються на 100% забезпеченими бензином та дизельним пальним.

Керівник ОВА заявив, що влада регіону постійно співпрацює з власниками АЗС для посилення їхнього захисту. Крім того, Харківська адміністрація вже направила до Кабміну пропозицію визнати автозаправні станції об’єктами критичної інфраструктури, і це дозволить запровадити механізм їхнього обов’язкового захисту на державному рівні.