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У Гватемалі оголосили про евакуацію з кількох міст через виверження вулкана

Вулкан Фуего викинув стовпи лави, газу та попелу на висоту близько чотирьох кілометрів.

У Гватемалі оголосили про евакуацію з кількох міст через виверження вулкана
Вулкан Фуего у Гватемалі, березень 2025 року
Фото: EPA/UPG

Агентство з ліквідації наслідків стихійних лих Гватемали оголосило про евакуацію для кількох міст поблизу високоактивного вулкана Фуего, повідомляє DW.

Вулкан викинув стовпи лави, газу та попелу на висоту близько чотирьох кілометрів.

Фуего розташований приблизно за 40 кілометрів на південний захід від міста Гватемала.

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Агентство оголосило другий за небезпечністю рівень загрози, закликавши жителів переміститися до тимчасових притулків у безпечній зоні. У регіоні закрили школи та призупинили роботу деяких підприємств.

Хмари попелу поширилися на відстань до 60 кілометрів на захід від вулкана і можуть суттєво ускладнити авіасполучення в цьому регіоні.

Інститут сейсмології та вулканології Гватемали наголосив, що вулкан перебуває у своїй найінтенсивнішій фазі, а людям слід бути надзвичайно обережними в радіусі 10 кілометрів від нього.

Водночас місцеві ЗМІ пишуть про людей, що попри заборону продовжували підніматися на сусідній вулкан Акатенанго, аби зняти відео виверження та опублікувати їх у соціальних мережах.

Вулкан Фуего заввишки майже 3 800 метрів розташований у Тихоокеанському вогняному колі. Це один з найактивніших вулканів у Центральній Америці. У 2018 році внаслідок його потужного виверження загинули близько 200 людей.

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