До Марокко повернули 70 тисяч мігрантів, які незаконно потрапили до іспанської Сеути

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Іспанія повернула до Марокко близько 70 тисяч мігрантів із 72 тисяч, які раніше нелегально потрапили до Сеути.

Про це під час брифінгу заявив міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка, передає The Guardian.

Наразі іспанська сторона вирішує статус решти осіб. Усіх мігрантів, які не матимуть законного права залишатися в країні, так само повернуть до Марокко.

Гранде-Марласка наголосив, що криза жодним чином не порушила роботу Шенгенської зони, а будь-які ризики повторного чи подальшого переміщення мігрантів углиб Європи повністю відсутні. Через особливий статус Сеути в межах Шенгенських правил усі виїзди з міста до континентальної Іспанії або інших країн ЄС підлягають суворому прикордонному і документальному контролю.

За словами очільника іспанського МВС, міжнародні партнери позитивно оцінили оперативні дії Іспанії для врегулювання ситуації з нелегальною міграцією.