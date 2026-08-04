До Марокко повернули 70 тисяч мігрантів, які незаконно потрапили до іспанської Сеути

Іспанія повернула до Марокко близько 70 тисяч мігрантів із 72 тисяч, які раніше нелегально потрапили до Сеути.
Про це під час брифінгу заявив міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка, передає The Guardian.
Наразі іспанська сторона вирішує статус решти осіб. Усіх мігрантів, які не матимуть законного права залишатися в країні, так само повернуть до Марокко.
Гранде-Марласка наголосив, що криза жодним чином не порушила роботу Шенгенської зони, а будь-які ризики повторного чи подальшого переміщення мігрантів углиб Європи повністю відсутні. Через особливий статус Сеути в межах Шенгенських правил усі виїзди з міста до континентальної Іспанії або інших країн ЄС підлягають суворому прикордонному і документальному контролю.
За словами очільника іспанського МВС, міжнародні партнери позитивно оцінили оперативні дії Іспанії для врегулювання ситуації з нелегальною міграцією.
- Сеута – іспанський анклав на півночі Африки, що межує із Марокко, куди незаконно проникли десятки тисяч мігрантів.
- Через це декілька європейських країн закликали закрити для Іспанії шенгенську зону.
- Влада Сеути пов’язувала збільшення кількості мігрантів із рішенням Верховного суду Іспанії, ухваленим на початку цього місяця. Воно забороняє владі негайно повертати мігрантів, які прибувають морем, без належної правової процедури. Водночас це рішення не поширюється на мігрантів, які потрапляють до Іспанії суходолом.
- Лідери 22 країн ЄС закликали до термінової реакції через міграційну кризу в Сеуті.
- Вони зазначили, що подібні випадки не мають створювати враження, ніби незаконний в’їзд до Євросоюзу може призвести до легального перебування, адже це лише стимулюватиме нові хвилі нелегальної міграції.
- Ірландія скликає засідання Ради ЄС із питань юстиції та внутрішніх справ через ситуацію в іспанському анклаві.