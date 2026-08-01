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Криза з мігрантами в Сеуті: Рада ЄС збереться на засідання

Зустріч відбудеться у вівторок, 4 серпня.

Криза з мігрантами в Сеуті: Рада ЄС збереться на засідання
На пляжі Сеута встановлено захисні бар'єри
Фото: EPA/UPG

Ірландія скликає засідання Ради ЄС із питань юстиції та внутрішніх справ через ситуацію в іспанському анклаві Сеута. Про це повідомив прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін в соцмережі X.

Саме його країна зараз головує в Раді Європейського Союзу.

Зустріч відбудеться у вівторок, 4 серпня. За словами Мартіна, засідання проведуть під головуванням міністра юстиції Ірландії Джима О’Каллагана. 

«Ми підтримуємо тісний контакт з усіма державами-членами та інституціями і продовжуємо стежити за розвитком ситуації», – написав ірландський прем’єр.

Що відомо про міграційну кризу в Сеуті?

  • Влада Іспанії заявила, що вже провернула понад 48 тисяч мігрантів додому.
  • Раніше влада Сеути пов’язувала збільшення кількості мігрантів із рішенням Верховного суду Іспанії, ухваленим на початку цього місяця. Воно забороняє владі негайно повертати мігрантів, які прибувають морем, без належної правової процедури. Водночас це рішення не поширюється на мігрантів, які потрапляють до Іспанії суходолом.
  • Лідери 22 країн ЄС закликали до термінової реакції через міграційну кризу в Сеуті.
  • Вони зазначили, що подібні випадки не мають створювати враження, ніби незаконний в’їзд до Євросоюзу може призвести до легального перебування, адже це лише стимулюватиме нові хвилі нелегальної міграції.
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