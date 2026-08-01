Криза з мігрантами в Сеуті: Рада ЄС збереться на засідання

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Ірландія скликає засідання Ради ЄС із питань юстиції та внутрішніх справ через ситуацію в іспанському анклаві Сеута. Про це повідомив прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін в соцмережі X.

Саме його країна зараз головує в Раді Європейського Союзу.

Зустріч відбудеться у вівторок, 4 серпня. За словами Мартіна, засідання проведуть під головуванням міністра юстиції Ірландії Джима О’Каллагана.

«Ми підтримуємо тісний контакт з усіма державами-членами та інституціями і продовжуємо стежити за розвитком ситуації», – написав ірландський прем’єр.

Що відомо про міграційну кризу в Сеуті?

Сеута – іспанський анклав на північному узбережжі Африки, який межує з Марокко. За останні дні туди прибули майже 50 тисяч мігрантів. Десятки загинули під час морського перетину кордону.

Влада Іспанії заявила, що вже провернула понад 48 тисяч мігрантів додому.

Раніше влада Сеути пов’язувала збільшення кількості мігрантів із рішенням Верховного суду Іспанії, ухваленим на початку цього місяця. Воно забороняє владі негайно повертати мігрантів, які прибувають морем, без належної правової процедури. Водночас це рішення не поширюється на мігрантів, які потрапляють до Іспанії суходолом.