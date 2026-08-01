Посольства США на Близькому Сході закликали американців бути готовими до евакуації через загострення з Іраном

Посольства США в Ізраїлі та інших країнах Близького Сходу закликали американських громадян утриматися від поїздок до регіону. Тим, хто вже перебуває там, рекомендують бути готовими залишити країну у разі подальшої ескалації.

Про це пише Times of Israel.

Дипломатичні представництва оприлюднили майже ідентичні повідомлення на своїх офіційних сайтах. У них зазначається, що безпекова ситуація на Близькому Сході залишається складною. Також зберігається ризик "непередбачуваної ескалації".

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У посольствах заявили, що іранський режим є непередбачуваним. На думку США, про це свідчать останні удари без попередження. Крім того, Іран розширив географію ударів. Зокрема, під атаками опинився Єгипет, який раніше не був ціллю.

Американцям, які перебувають у країнах регіону, рекомендують розглянути можливість виїзду. В посольствах також попередили, що через зростання напруженості можливі перебої в роботі авіасполучення.

Громадянам США, які перебувають за межами Близького Сходу, радять серйозно переглянути плани щодо поїздок до регіону або транзиту через нього. Тим, хто все ж подорожуватиме, рекомендують стежити за повідомленнями про роботу аеропортів та авіакомпаній.

Водночас американські дипломатичні представництва продовжують працювати у звичайному режимі. Вони й надалі надають консульські та візові послуги.