У Польщі відновили пошуки на місці падіння російської Х-101

Польська прокуратура відновила пошукові роботи поблизу села Тарнава-Колонія в Люблінському воєводстві. Саме тут 31 липня впала російська крилата ракета Х-101.
Про це пише RMF24.
Як повідомили в Окружній прокуратурі Любліна, під час огляду місця падіння за допомогою георадара та металошукачів слідчі вилучили основні докази. Водночас лабораторний аналіз показав, що необхідно знайти ще один уламок ракети.
Для цього до пошукової операції залучили спеціальне обладнання для глибокого сканування. Територію охороняє жандармерія.
У прокуратурі запевнили, що уламок, який шукають, не становить загрози для місцевих жителів. Його виявлення не є критично важливим для розслідування, однак допоможе повністю встановити обставини інциденту.
Що відомо про російську ракету на території Польщі?
- Ракету зафіксували в польському повітряному просторі о 3:40 під час масованої російської атаки на Захід України. Для її перехоплення в повітря підняли винищувач F-16. Уже за 6 хвилин об'єкт зник із радарів. Згодом місце падіння виявили поблизу Тарнави-Колонії.
- Слідчі встановили, що на територію Польщі впала російська крилата ракета Х-101, виготовлена у другому кварталі 2026 року на підприємстві в Московській області. За даними польської влади, вона була споряджена значною кількістю вибухівки.
- Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла РФ у Варшаві. Наразі немає подробиць про розмову між польським зовнішньополітичним відомством та главою російського дипломатичного представництва.