США переживають один із найгірших сезонів лісових пожеж за останнє десятиліття

США потерпають від одного з наймасштабніших сезонів лісових пожеж за останні роки.

Вогонь уже випалив мільйони гектарів лісу і змусив тисячі людей залишити свої домівки у штаті Вашингтон та інших регіонах, передає Bloomberg.

Через нестачу вологи ліси опинилися у критично сухому стані. За даними Національного міжвідомчого пожежного центру, станом на 3 серпня по всій території США зафіксували 44 722 пожежі, які знищили близько 404,7 тисячі гектарів. За кількістю осередків займання цей сезон став найактивнішим за останні десять років, а за площею згарищ — третім найгіршим із 2016 року.

Руйнівні пожежі в місті Спокан у штаті Вашингтон яскраво демонструють цю тенденцію. Цими вихідними вогонь у другому за величиною місті штату та його околицях зруйнував сотні будівель і змусив евакуюватися орієнтовно 10% місцевого населення.

Ознаки складного сезону фахівці помітили ще у квітні, коли екіпажі пожежних літаків почали активно залучати до гасіння з повітря. У червні Міжвідомчий пожежний центр попередив про високий ризик катастрофічних пожеж на північному заході Тихого океану та в північній Каліфорнії.