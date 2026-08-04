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Ціни на нафту впали до тритижневого мінімуму

Високопосадовці США перед цим заявили про можливу угоду з Іраном щодо відновлення судноплавства через стратегічно важливу Ормузьку протоку.

Ціни на нафту впали до тритижневого мінімуму
Вартість бареля нафти марки Brent впала на 5%
Фото: EPA/UPG

Сьогодні ціни на нафту впали до тритижневого мінімуму, повідомляє BBC.

Перед цим високопосадовці США заявили про можливу угоду з Іраном щодо відновлення судноплавства через стратегічно важливу Ормузьку протоку.

Вартість бареля нафти марки Brent – світового еталона – впала майже на 5% до менше ніж 80 доларів США.

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Державний секретар США Марко Рубіо та міністр фінансів Скотт Бессент оголосили про прогрес у переговорах, що дозволить потенційно відновити постачання вже цього тижня.  Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп анонсував відновлення судноплавства в Ормузькій протоці вже від сьогодні 4 серпня.

Рубіо заявив, що було досягнуто прогресу в переговорах з Іраном та Оманом щодо збільшення кількості суден через протоку. Водночас жодних подробиць про те, як може виглядати потенційна угода, не було оприлюднено.

Ормузька протока була центральним пунктом переговорів між США та Іраном. До початку конфлікту наприкінці лютого цим водним шляхом проходило близько п'ятої частини щоденного світового експрорту нафти та зрідженого природного газу.

Попередні невдалі переговори між США та Іраном спровокували нестабільність на ринку, що призвело до зростання цін на пальне на заправках.

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