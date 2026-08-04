Іран розглядає можливість дозволити Європі розмінувати Ормузьку протоку

Спільна робота з Європою дасть судноплавним і страховим компаніям гарантії безпеки протоки.

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Іран вивчає можливість дозволити європейським країнам прибрати міни в Ормузькій протоці.

Поступаючись у цьому питанні, Тегеран може укласти угоду про нормалізацію судноплавства у цій артерії та полегшити мирні переговори зі США, передає Bloomberg.

Публічно Іран неодноразово заявляв, що не допустить іноземні держави до розмінування критично важливого маршруту. Однак під час закритих зустрічей останніх тижнів Тегеран пом'якшив свою позицію.

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Спільна робота з Європою дасть судноплавним і страховим компаніям гарантії безпеки протоки, а також сприятиме активізації дипломатичних зусиль для припинення війни.

Представники Катару та міністр фінансів США Скотт Бессент заявили, що сторони близькі до укладення угоди щодо Ормузької протоки.

Європейська місія з розмінування залежить від безпекових гарантій з боку Ірану для військових кораблів та від стабільності режиму припинення вогню. Також план вимагає згоди Корпусу вартових ісламської революції, який керував атаками на судна в протоці.

Серед іранського керівництва досі тривають суперечки. Деякі представники КВІР наполягають, що знешкоджувати морські міни має лише Іран, а не інші країни.

Серйозним розходженням залишається питання повоєнного управління протокою. Іран вимагає повного контролю над нею та права збирати плату за її використання, проти чого категорично виступають США.