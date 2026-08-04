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Суд у Швеції остаточно віддав Україні конфісковане підсанкційне судно Caffa

Воно могло бути залучене до незаконного вивезення української продукції з ТОТ.

Суд у Швеції остаточно віддав Україні конфісковане підсанкційне судно Caffa
судно Caffa
Фото: Генпрокурор Руслан Кравченко

Верховний суд Швеції віддав Україні конфісковане підсанкційне судно Caffa.

Про це повідомив уповноважений президента України з санкційної політики Владислав Власюк.

Власюк відзначив, що це «остаточно».

  • 4 червня Швеція арештувала Caffa, що стало першим випадком, коли за запитом української прокуратури про міжнародну правову допомогу іноземний суд затвердив арешт судна, яке могло бути залучене до незаконного вивезення української продукції з тимчасово окупованої території.
  • Корабель систематично порушував порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.
  • Щоб приховати цю діяльність, використовували схему з фальшивою реєстрацією: у міжнародних базах судно позначене як “Guinea False”.
  • За інформацією ГУР МО України, Caffa могло бути залучене до вивезення зерна з ТОТ. Зокрема, у липні 2025 року судно заходило до порту Севастополя, після чого вантаж було доставлено до сирійського Тартуса.
  • 25 листопада 2025 року Україна запровадила санкції проти цього корабля.
  • У червні шведський суд ухвалив рішення, згідно з яким затримане вантажне судно Caffa передадуть правоохоронним органам України.
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