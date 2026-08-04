Суд у Швеції остаточно віддав Україні конфісковане підсанкційне судно Caffa

Власюк відзначив, що це «остаточно».

Про це повідомив уповноважений президента України з санкційної політики Владислав Власюк .

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Воно могло бути залучене до незаконного вивезення української продукції з ТОТ.

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