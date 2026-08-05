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США позбавили візи посла Бразилії на тлі дипломатичного протистояння

Відносини між адміністраціями Дональда Трампа і Лули да Сілви зіпсовані.

США позбавили візи посла Бразилії на тлі дипломатичного протистояння
Бразилія
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати оголосили про рішення відкликати візу, надану для дипломатичної роботи послу Бразилії Марії Луїзі Рібейро Віотті.

Як пише BBC, таким чином у Вашингтоні відповіли на відмову у видачі віз двом американським посадовцям, які у липні мали відвідати Бразилію для зустрічі з кандидатом у президенти Флавіо Болсонару. Представників США звинуватили у спробі втрутитися у вибори.

Позбавлення посла візи, як пояснили у Державному департаменті США, не означає негайного оголошення її персоною нон грата з подальшою вимогою залишити територію країни. 

Між урядами президента США Дональда Трампа і бразильського лідера Лули да Сілви тривалий час існує напруга. Вважається, що Вашингтон відкрито підтримує на майбутніх президентських виборах сина Жаїра Болсонару, який зараз відбуває 27-річний тюремний термін через звинувачення у спробі державного перевороту.

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