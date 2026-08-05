США позбавили візи посла Бразилії на тлі дипломатичного протистояння

Сполучені Штати оголосили про рішення відкликати візу, надану для дипломатичної роботи послу Бразилії Марії Луїзі Рібейро Віотті.

Як пише BBC, таким чином у Вашингтоні відповіли на відмову у видачі віз двом американським посадовцям, які у липні мали відвідати Бразилію для зустрічі з кандидатом у президенти Флавіо Болсонару. Представників США звинуватили у спробі втрутитися у вибори.

Позбавлення посла візи, як пояснили у Державному департаменті США, не означає негайного оголошення її персоною нон грата з подальшою вимогою залишити територію країни.

Між урядами президента США Дональда Трампа і бразильського лідера Лули да Сілви тривалий час існує напруга. Вважається, що Вашингтон відкрито підтримує на майбутніх президентських виборах сина Жаїра Болсонару, який зараз відбуває 27-річний тюремний термін через звинувачення у спробі державного перевороту.