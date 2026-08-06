Уночі Ярославська область зазнала масштабної атаки дронів

Шість БпЛА також намагалися вдарити по Москві.

Уночі 6 серпня дрони атакували Ярославську область. Губернатор Міхаіл Євраєв заявив про збиття 88 безпілотників. Це наймасованіша атака на регіон, стверджують місцеві медіа.

Станом на ранок атака тривала, в'їзд з Ярославля до Москви було перекрито. За даними Євраєва, потерпілих немає.

Фото: Ярославльські медіа Стовп диму в Ярославлі

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Згорів приватний будинок, у кількох багатоповерхових – вибито скло. OSINT-аналіз ASTRA визначив, що один з двох стовпів диму в Ярославлі піднімався над територією НПЗ. Ярославський нафтопереробний завод входить до топп'яти найбільших НПЗ країни-агресора. Має потужності переробки 15 тонн нафти на рік. За один цей рік НПЗ зазнавав не менше шести атак, остання з яких була 28 березня.

Також дрони намагалися атакувати Москву. Мер Сєргєй Собянін стверджує, що вночі збили шість БпЛА.

А в Тверській області безпілотники атакували об'єкт маркетплейсу Wildberries. Загалом російське міністерство оборони заявило про збиття понад 600 дронів.