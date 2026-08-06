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На фронті вчора пройшло 261 зіткнення

Сили оборони уразили дев’ять пунктів управління БпЛА, чотири райони зосередження живої сили та сім пунктів управління російських загарбників.

На фронті вчора пройшло 261 зіткнення
українські військові
Фото: Генштаб

Розпочалася 1625-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 261 бойове зіткнення. Активні бої велися на семи напрямках фронту. 

Про це йдеться у зведенні Генштабу

Учора противник завдав двох ракетних ударів, застосував 30 ракет, здійснив 78 авіаційних ударів, скинувши 299 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10672 дронів-камікадзе та здійснив 3314 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 66 — із реактивних систем залпового вогню.

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За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дев’ять пунктів управління БпЛА, чотири райони зосередження живої сили та сім пунктів управління російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося сім боєзіткнень із противником, агресор завдав двох авіаударів, скинув чотири авіабомби, здійснив 75 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 19 з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ та в бік населених пунктів Хатнє, Тернова, Земляний Яр, Івашкине.

На Куп’янському напрямку відбулося 11 атак ворога у бік населених пунктів Куп’янськ, Кіндрашівка, Новоосинове, Шийківка.

На Лиманському напрямку противник 14 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік населених пунктів Новоселівка, Лиман, Діброва, Шийківка, Озерне.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 14 разів у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та в бік Пискунівки й Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку противник здійснив дві наступальні дії у районі Никифорівки та в бік Юрківки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 29 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Степанівка, Торецьке, Софіївка та у бік Новопавлівки, Довгої Балки, Вільного й Нового Шахового.

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На Покровському напрямку наші захисники зупинили 29 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Дорожнє, Котлине, Удачне та в бік населених пунктів Білицьке, Новий Донбас, Шевченко, Василівка, Сергіївка.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив одну наступальну дію в напрямку Олександрограда.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 11 атак у бік населених пунктів Добропілля, Цвіткове, Гірке, Староукраїнка та в районах населених пунктів Данилівка, Чарівне, Новоселівка. 

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили чотири спроби противника просунутися вперед у бік населених пунктів Мала Токмачка та Павлівка.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту.

  • Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1330 осіб. Також знешкоджено чотири танки, три бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, сім засобів протиповітряної оборони, чотири наземні робототехнічні комплекси, 1811 безпілотних літальних апаратів, 416 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки ворога.
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