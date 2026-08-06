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У Харкові чоловік видавав себе за працівника ДСНС і заробляв на бронюванні від мобілізації

Так званий «рятувальник» вимагав 100 тисяч гривень у військовозобов’язаного.

У Харкові чоловік видавав себе за працівника ДСНС і заробляв на бронюванні від мобілізації
Чоловік видавав себе за рятувальника
Фото: Національна поліція України

У Харкові правоохоронці затримали чоловіка, який видавав себе за співробітника ДСНС. За гроші він обіцяв допомогти з працевлаштуванням та оформленням бронювання від мобілізації.

Про це повідомила Національна поліція України.

Псевдорятувальник вимагав 100 тисяч гривень у військовозобов’язаного. За ці гроші він обіцяв влаштувати його до одного з підрозділів ДСНС у Харківській області.

Підозрюваний запевняв, що має зв’язки з керівництвом служби і може організувати роботу без конкурсу та навчання.

Також чоловік обіцяв оформити бронювання від мобілізації. Для переконливості він навіть обіцяв пошити форму рятувальника. Правоохоронці затримали любителя «легких грошей» після отримання коштів.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – зловживання впливом. Йому загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

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