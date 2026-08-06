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У ЗСУ оформлюють перші спрощені переведення у 16 та 19 корпусах

Розпорядження формується автоматично, командир частини має до 20 календарних днів для організації процедури.

У ЗСУ оформлюють перші спрощені переведення у 16 та 19 корпусах
Фото: Міноборони

У ЗСУ почали оформлювати перші спрощені переведення в межах 16 та 19 корпусів.

Про це повідомили у Міноборони.

Військові, які подали рапорти на початку тестування, відповідають умовам програми та потрапляють в місячні ліміти, можуть готуватися до переведення.

Розпорядження формується автоматично, після чого командир поточної частини має до 20 календарних днів, щоб підготувати документи та організувати переведення.

Експериментальна програма дає змогу військовослужбовцям штатних і приданих частин 16 та 19 корпусів змінити місце служби в межах свого корпусу через Армія+. Усі етапи розгляду відображаються в застосунку.

Тестування триватиме до 24 вересня 2026 року. Перелік доступних частин і вакансій доступний за посиланням aplus.mod.gov.ua.

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