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У Кривому Розі судитимуть 13 підозрюваних у виробництві й збуті нелегального тютюну і алкоголю на 50 млн грн

Кожен з них виконував чітко визначену функцію. 

У Кривому Розі судитимуть 13 підозрюваних у виробництві й збуті нелегального тютюну і алкоголю на 50 млн грн
Фото: Національна поліція

У Кривому Розі судитимуть 13 учасників злочинної групи, які незаконно виробляли та збували цигарки та алкоголь.

Про це йдеться у пресрелізі Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Встановлено, що кожен з учасників групи виконував чітко визначену організатором функцію – від адміністрування нелегальних цехів і контролю за виготовленням продукції до логістики, ведення “тіньової бухгалтерії” та збуту контрафакту. 

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Контрафактні цигарки та алкоголь реалізовували гуртовими та роздрібними партіями на території Дніпропетровської області через підконтрольну мережу торгівельних точок та дрібних кіосків – як із підробленими марками акцизного податку, так і взагалі без них.

У лютому цього року в результаті обшуків поліцейські вилучили близько 340 тис. пачок цигарок, 25 мішків з тютюном, понад 600 тис. сигаретних “гільз”, обладнання для виготовлення цигарок, рідини для електронних сигарет, майже 5 тис. літрів рідини з ознаками алкоголю, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, п’ять автомобілів, чорнові записи та гроші в різних валютах на понад 6,2 млн грн у гривневому еквіваленті. 

Орієнтовна вартість вилученого контрафакту склала понад 50 млн грн.

Тоді ж 13 фігурантам повідомили про підозру.

Нині обвинувальний акт скеровано до суду. Дії обвинувачених кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 199 (фактом використання підроблених марок акцизного податку);
  • ч. 3 ст. 28 ч. 1 та 2 ст. 204 (незаконний обіг підакцизних товарів, вчинений організованою групою);
  • ч. 1 ст. 209 (легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом). 

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснювали прокурори Дніпропетровської обласної та Криворізької південної окружної прокуратур.

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