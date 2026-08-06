Керівника приватного медцентру підозрюють у організації незаконного сурогатного материнства

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Керівника приватного медичного центру в Києві підозрюють у організації незаконного сурогатного материнства, що призвело до смерті двох дітей.

Як розповіли у Нацполіції, він залучив до програми сурогатного материнства для іноземного подружжя українку, яка перебувала в уразливому становищі через безробіття та фінансові труднощі. Від неї приховали інформацію про передбачені договором штрафи на десятки тисяч доларів і суттєві обмеження свободи пересування.

Слідчі встановили, що іноземці не мали належних медичних показань для застосування допоміжних репродуктивних технологій, передбачених законодавством України. Попри це, підозрюваний допустив їх до участі, не забезпечивши проведення обов’язкового медичного обстеження відповідно до встановленого порядку.

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Після перенесення ембріонів вагітність завершилася передчасними пологами. Народжена двійня згодом померла в лікарні.

Щоб зібрати докази, правоохоронці провели обшуки у медичних закладах, за місцями проживання та в автотранспорті причетних осіб.

Фото: Нацполіція Проведення обшуків

Чоловіка затримали в порядку ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України (вербування людини з метою експлуатації з використанням обману та уразливого стану, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Печерський районний суд міста Києва обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з альтернативою застави 15 мільйонів гривень.

Тривають слідчі дії, спрямовані на доведення причетності інших учасників схеми до вчинення кримінального правопорушення та повідомлення їм про підозру.

Досудове розслідування триває.