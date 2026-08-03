Вісьмох спільників підозрюють у закупівлі неякісного вугілля для лікарень, шкіл і дитсадків

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Вісьмом учасникам організованої групи повідомили про підозру у заволодінні бюджетними коштами під час закупівлі кам’яного вугілля для державних і комунальних установ.

Про це пишуть пресслужби Офісу генпрокурора та Нацполіції.

За даними слідства, упродовж 2024 року учасники групи постачали бюджетним установам вугілля, яке не відповідало умовам укладених договорів та вимогам державних стандартів. Водночас оплату з бюджету отримували як за якісне паливо із заявленими характеристиками.

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Фото: Нацполіція Неякісне вугілля

Правоохоронці повідомили, що організував схему 48-річний мешканець Києва, до якої він залучив сімох співучасників, розподілив між ними ролі та координував їхні дії.

До складу групи входили керівники трьох підприємств, бухгалтер та інші особи, залучені до участі в закупівлях, оформлення договорів і супровідних документів, придбання та постачання вугілля, а також розпорядження отриманими коштами.

Для участі у публічних закупівлях використовували три підконтрольні підприємства. Вони брали участь у публічних закупівлях як нібито незалежні постачальники, однак їхні тендерні пропозиції та дії узгоджували заздалегідь.

У деяких закупівлях компанії з нижчими ціновими пропозиціями відмовлялися від укладення договорів або не подавали необхідних документів. У результаті контракт отримувало заздалегідь визначене підприємство.

Після перемоги в тендерах учасники групи закуповували дешеве вугілля та тверде паливо невідомого походження. Для штучного збільшення обсягу його змішували з пилом, породою та іншими сторонніми речовинами. Отриману суміш постачали замовникам під виглядом кам’яного вугілля належної якості.

У видаткових накладних, актах приймання-передачі та інших документах зазначали, що поставлене паливо відповідає умовам договорів. Представники установ, не маючи технічної можливості перевірити його якість під час приймання, підписували документи, після чого постачальникам перераховували повну вартість товару.

Надалі бюджетні кошти переводили на рахунки інших підконтрольних підприємств, обготівковували та розподіляли між учасниками групи.

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Комплексні експертизи підтвердили, що паливо не відповідало договорам і державним стандартам, зокрема за показниками зольності, вологості, вмісту сірки та виходу летких речовин.

Загалом неякісне вугілля постачили за дев’ятьма договорами державним і комунальним установам у чотирьох областях. Серед них були школи, дитячі садки, ліцеї, лікарня, психоневрологічний інтернат і реабілітаційно-спортивний центр.

За висновком судово-економічної експертизи, загальна сума підтверджених збитків перевищує 9,1 млн грн.

Вісьмом учасникам організованої групи повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому повторно, організованою групою, в особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України).

Дії підозрюваного, якому інкримінують організацію схеми, додатково кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Підозрюваним обрано запобіжні заходи. Шістьом підозрюваним вручили клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Ще двоє перебувають за кордоном, тому про підозру їм повідомили заочно. Готується оголошення цих людей у міжнародний розшук.

За скоєне підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.