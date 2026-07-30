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Заочно повідомили про підозру російському бізнесмену Васіну, який має 1,5 млрд грн активів в Україні

Під час обшуків за місцями проживання та в офісних приміщеннях підконтрольних топ-менеджерів Васіна у Києві, Вінниці та Львові виявлено бухгалтерську звітність, чорнові записи, смартфони і комп’ютери із доказами незаконної діяльності.

Заочно повідомили про підозру російському бізнесмену Васіну, який має 1,5 млрд грн активів в Україні
Обшуки
Фото: Офіс генпрокурора

Українські правоохоронці зібрали доказову базу на підсанкційного російського бізнесмена Юрія Васіна, який фінансує збройну агресію РФ проти України. Йому заочно повідомили про підозру. 

Про це повідомили пресслужби СБУ та Офісу генпрокурора

Після початку повномасштабного вторгнення Васін, щоб приховати свій бізнес в Україні, тимчасово «переписав» його на довірених осіб та продовжив контролювати фінансово-господарську діяльність підприємств.

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Йдеться про 40 об’єктів нерухомості, серед яких мережа із 17 готелів і курортних комплексів у різних регіонах нашої держави вартістю понад 1,5 млрд гривень.

Підсанкційний бізнесмен Юрій Васін
Фото: Офіс генпрокурора
Підсанкційний бізнесмен Юрій Васін

За даними слідства, доходи від діяльності підконтрольних українських підприємств бізнесмен спрямовував на розвиток своїх компаній у Росії. Частина з них співпрацювала з органами влади РФ, підприємствами військово-промислового комплексу та державними воєнізованими структурами.

Встановлено, що упродовж 2014–2025 років підозрюваний фактично керував низкою російських підприємств: призначав керівників, визначав напрями їхньої роботи, обирав контрагентів та ухвалював рішення про участь у державних закупівлях.

Зокрема, одна з підконтрольних йому компаній постачала комп’ютерну техніку підприємству російського ВПК, яке розробляє системи озброєння для надводних кораблів, автоматизовані системи управління військово-морським флотом і засоби тактичного зв’язку.

Ця ж компанія надавала програмне забезпечення апарату ради федерації РФ та укладала державні контракти з установами Федеральної служби виконання покарань Росії.

Один із таких контрактів у 2023 році виконувався в межах державного оборонного замовлення РФ. 

За матеріалами слідства, підрозділи ФСВП Росії залучалися до підтримання окупаційного режиму на захоплених територіях України, незаконного утримання українців та інших дій в інтересах держави-агресора.

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Після початку повномасштабного вторгнення російські компанії, співвласником яких є підозрюваний, продовжили сплачувати податки до бюджету РФ. Упродовж 2022–2024 років вони перерахували понад 362 млн російських рублів - понад 160 млн грн за курсом на відповідні дати.

12 травня 2023 року рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеним у дію Указом президента України, до Васіна застосували персональні санкції. 

Наразі до суду подали клопотання про накладення арештів на майно бізнесмена в Україні, щоб потім націоналізувати. 

Під час обшуків за місцями проживання та в офісних приміщеннях підконтрольних топ-менеджерів Васіна у Києві, Вінниці та Львові виявлено бухгалтерську звітність, чорнові записи, смартфони і комп’ютери із доказами незаконної діяльності.

На підставі задокументованих фактів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Васіну про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених повторно, з корисливих мотивів).

Оскільки підозрюваний перебуває за межами України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

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