Обрали запобіжний захід ексдержекретарю МЗС, якого підозрюють у розкраданні міжнародної допомоги

Сьогодні, 3 серпня, стало відомо, що Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому держсекретарю МЗС, якого підозрюють у розкраданні міжнародної допомоги.

Як пише громадська організація Transparency International Ukraine, йдеться про Олександра Банькова.

«Сьогодні ВАКС застосував до Олександра Банькова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 10 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що його разом із спільниками підозрюють у привласнені коштів, перерахованих посольством Японії в Україні та американським фондом на підтримку ЗСУ та цивільних осіб в умовах війни. Отримані кошти злочинна група легалізувала через низку юридичних та фізичних осіб.

Деталі справи