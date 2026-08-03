Обрали запобіжний захід ексдержекретарю МЗС, якого підозрюють у розкраданні міжнародної допомоги

Сьогодні, 3 серпня, стало відомо, що Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому держсекретарю МЗС, якого підозрюють у розкраданні міжнародної допомоги.
Як пише громадська організація Transparency International Ukraine, йдеться про Олександра Банькова.
«Сьогодні ВАКС застосував до Олександра Банькова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 10 млн грн», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що його разом із спільниками підозрюють у привласнені коштів, перерахованих посольством Японії в Україні та американським фондом на підтримку ЗСУ та цивільних осіб в умовах війни. Отримані кошти злочинна група легалізувала через низку юридичних та фізичних осіб.
Деталі справи
- У НАБУ нещодавно розповіли про викриття організованої злочинної групи на чолі з колишнім державним секретарем Міністерства закордонних справ України.
- За даними слідства, держсекретар МЗС переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипустанов спрямовувати кошти на рахунок підконтрольної громадської організації. Згідно з висновками експертизи, отримані гроші юридично мали статус "цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України".
- Надалі гроші виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті перекидали їх на конвертаційні центри для переведення в готівку.
- Для створення видимості законної діяльності громадської організації учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди. Наразі слідством встановлено легалізацію коштів на суму понад 37 млн грн (орієнтовно 1,28 млн доларів на момент вчинення злочину).
- Серед підозрюваних: колишній державний секретар МЗС (2020-2024 рр.), організатор схеми; колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, чинний дипломатичний працівник; радник колишнього міністра закордонних справ, керівник підконтрольної ГО; бухгалтер ГО.