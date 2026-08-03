Для України набула чинності Конвенція про міжнародний доступ до правосуддя

Це розширює можливості громадян України щодо захисту своїх прав у судах інших держав, спрощує доступ до безоплатної правничої допомоги та посилює міжнародне співробітництво у сфері цивільного судочинства.

Від 1 серпня для України набрала чинності Конвенція про міжнародний доступ до правосуддя, укладена 25 жовтня 1980 року в рамках Гаазької конференції з міжнародного приватного права (ГКМПП).

Як розповіли у міністерстві юстиції, застосування цієї конвенції розширює можливості громадян України щодо захисту своїх прав у судах інших держав, спрощує доступ до безоплатної правничої допомоги та посилює міжнародне співробітництво у сфері цивільного судочинства.

Конвенція покликана усунути практичні перешкоди, які можуть виникати під час звернення людини до суду за кордоном. Вона встановлює єдині механізми взаємодії між компетентними органами держав-учасниць, що дозволяють подавати звернення про надання безоплатної правничої допомоги, отримувати окремі судові документи, а також ініціювати виконання рішень про стягнення судових витрат в іншій державі.

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Що це означає для українців

Українці отримують спрощений доступ до систем безоплатної правничої допомоги у 28 державах-учасницях Конвенції, більшість із яких є державами – членами Європейського Союзу.

Відтепер громадяни України можуть:

отримати безоплатну правничу допомогу на тих самих умовах, що й громадяни відповідної держави;

подавати звернення через центральний орган своєї держави;

отримувати окремі судові документи в межах механізмів Конвенції;

звертатися щодо виконання рішень про стягнення судових витрат в інших державах.

Міністерство юстиції забезпечуватиме приймання та надсилання звернень про надання безоплатної правничої допомоги, а також звернень щодо примусового виконання постанов про сплату судових витрат і видатків, взаємодіючи з компетентними органами інших держав.

Закон передбачає, що документи, які надходять до України в межах Конвенції, повинні бути складені українською мовою або супроводжуватися перекладом українською мовою.

Україна водночас зробила застереження до статті 28 Конвенції, яке виключає надання за відсутності взаємності безоплатної правничої допомоги громадянам Росії, які проживають на території держави-учасниці Конвенції.

Приєднання до Конвенції є одним із заходів, передбачених Дорожньою картою з питань верховенства права у межах переговорного процесу щодо вступу України до Європейського Союзу.

Після набрання чинності Конвенцією Україна стала учасницею повного комплексу основних конвенцій ГКМПП у сфері міжнародного цивільного процесу: щодо скасування вимоги легалізації іноземних офіційних документів (1961), вручення судових та позасудових документів (1965), отримання доказів за кордоном (1970), міжнародного доступу до правосуддя (1980), угод про вибір суду (2005) та визнання і виконання іноземних судових рішень у цивільних або комерційних справах (2019).

Конвенція про міжнародний доступ до правосуддя спрямована на забезпечення ефективного доступу до правосуддя у транскордонних цивільних та господарських справах. Вона передбачає механізми співпраці між центральними органами держав-учасниць для спрощення отримання безоплатної правничої допомоги та здійснення окремих процесуальних дій.