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СБУ: ще десятьох зрадників, які воювали на боці РФ, засудили до 15 років з конфіскацією майна

Засуджені потрапили в полон ЗСУ під час боїв на Покровському, Краматорському та Сіверському напрямках.

СБУ: ще десятьох зрадників, які воювали на боці РФ, засудили до 15 років з конфіскацією майна
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

За доказовою базою військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали ще десятеро бойовиків, які воювали проти України у лавах збройних угруповань РФ.

Про це повідомляє СБУ.

За матеріалами справ, українські захисники взяли їх у полон під час боїв на Покровському, Краматорському та Сіверському напрямках.

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Так, семеро засуджених є мешканцями тимчасово окупованої території Донеччини, які у різний час добровільно приєдналися до 1-ї, 5-ї, 100-ї, 114-ї та 132-ї мотострілецьких бригад ЗС РФ.

Серед них – стрільці, вогнеметник та водій, які брали участь у «м’ясних» штурмах позицій ЗСУ під Покровськом.

Також реальні строки ув’язнення отримали двоє мешканців Луганщини, які уклали контракти із 7-ю окремою мотострілецькою бригадою російських військ, де одного з них призначили водієм, іншого – стрільцем.

У лавах ЗС РФ зрадники воювали в районі Сіверськодонецька та будували фортифікаційні споруди поблизу Лисичанська.

Згодом їх перекинули на Сіверський напрямок атакувати підрозділи Сил оборони, де їх взяли в полон.

Ще один засуджений – уродженець Криму, який вступив до окупаційних угруповань рф і отримав призначення на посаду стрільця 72-ї окремої мотострілецької бригади.

Після зарахування до лав рашистів зловмисник брав участь у боях поблизу Світлодарська, а згодом отримав наказ атакувати позиції ЗСУ під Костянтинівкою, де його взяли у полон.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав усіх десятьох зрадників винними за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);
  • ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Розслідування проводили спільно зі слідчими ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

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