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На Запоріжжі росіяни атакували саперів ДСНС

Двоє працівників ДСНС постраждали.

На Запоріжжі росіяни атакували саперів ДСНС
наслідки атаки РФ по саперах ДСНС
Фото: ДСНС України

Російський дрон атакував саперів ДСНС під час розмінування у Запорізькому районі. Постраждали двоє саперів.

Про це повідомляє ДСНС України.

"У Запорізькому районі сапери ДСНС потрапили під прицільну атаку рф під час розмінування: 2 рятувальників травмовані", – ідеться у повідомленні.

Постраждалим медики надали необхідну допомогу.

У ДСНС наголошують, що попри постійну загрозу, надзвичайники продовжують виконувати свою роботу, ризикуючи власним життям заради безпеки людей.

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