На Запоріжжі росіяни атакували саперів ДСНС

Російський дрон атакував саперів ДСНС під час розмінування у Запорізькому районі. Постраждали двоє саперів.
Про це повідомляє ДСНС України.
"У Запорізькому районі сапери ДСНС потрапили під прицільну атаку рф під час розмінування: 2 рятувальників травмовані", – ідеться у повідомленні.
Постраждалим медики надали необхідну допомогу.
У ДСНС наголошують, що попри постійну загрозу, надзвичайники продовжують виконувати свою роботу, ризикуючи власним життям заради безпеки людей.
- 28 липня у Запорізькому районі російські БпЛА повторно атакували підрозділ ДСНС. Рятувальники у той час гасили пожежу на відкритій території в одному з лісництв.