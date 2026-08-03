На Запоріжжі росіяни атакували саперів ДСНС

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Російський дрон атакував саперів ДСНС під час розмінування у Запорізькому районі. Постраждали двоє саперів.

Про це повідомляє ДСНС України.

"У Запорізькому районі сапери ДСНС потрапили під прицільну атаку рф під час розмінування: 2 рятувальників травмовані", – ідеться у повідомленні.

Постраждалим медики надали необхідну допомогу.

У ДСНС наголошують, що попри постійну загрозу, надзвичайники продовжують виконувати свою роботу, ризикуючи власним життям заради безпеки людей.