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Ворог атакував АЗС у Запоріжжі: троє людей поранені

Постраждалі перебували неподалік від АЗС.

Ворог атакував АЗС у Запоріжжі: троє людей поранені
вибух унаслідок удару РФ
Фото: Запорізька ОВА

Російські війська завдали удару по Запоріжжю дронами. Через удар по АЗС постраждали троє людей.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Троє людей постраждали внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. російський дрон атакував одну з АЗС у обласному центрі. Цивільні жінки, що перебували неподалік, постраждали від вибуху. Медики надають їм усю необхідну допомогу", – ідеться у повідомленні.

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