У Полтавській області мобілізованого затримали за підозрою в наведенні російських атак на АЗС

Він публікував антиукраїнські коментарі, після чого на нього вийшли вербувальники.

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У Полтавській області викрили підозрюваного в наведенні ракетно-дронових ударів ворога по АЗС. Ним є завербований Росією військовослужбовець. Йому вже оголосили підозру в державній зраді.

У СБУ повідомили, що підозрюваний також мав розвідувати пункти базування і передислокації Сил оборони. Увагу вербувальників чоловік привернув завдяки антиукраїнським коментарям.

«Як з’ясувало розслідування, наведенням обстрілів займався завербований ворогом мобілізований до взводу технічного забезпечення місцевої військової частини. За матеріалами справи, у поле зору російського гру фігурант потрапив, коли публікував антиукраїнські коментарі у чатах Телеграм-каналів», – йдеться у повідомленні.

Після вербування військових проводив обхід місцевості і фотографував АЗС. Крім того, він передав Росії інформацію про розташування його військової частини.

Підозрюваного затримали за місцем проходження служби. Йому загрожує довічне позбавлення волі.