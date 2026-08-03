Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

У Полтавській області мобілізованого затримали за підозрою в наведенні російських атак на АЗС

Він публікував антиукраїнські коментарі, після чого на нього вийшли вербувальники. 

У Полтавській області мобілізованого затримали за підозрою в наведенні російських атак на АЗС
Підозрюваний в корегуванні російських атак
Фото: СБУ

У Полтавській області викрили підозрюваного в наведенні ракетно-дронових ударів ворога по АЗС. Ним є завербований Росією військовослужбовець. Йому вже оголосили підозру в державній зраді. 

У СБУ повідомили, що підозрюваний також мав розвідувати пункти базування і передислокації Сил оборони. Увагу вербувальників чоловік привернув завдяки антиукраїнським коментарям.

«Як з’ясувало розслідування, наведенням обстрілів займався завербований ворогом мобілізований до взводу технічного забезпечення місцевої військової частини. За матеріалами справи, у поле зору російського гру фігурант потрапив, коли публікував антиукраїнські коментарі у чатах Телеграм-каналів», – йдеться у повідомленні.

Після вербування військових проводив обхід місцевості і фотографував АЗС. Крім того, він передав Росії інформацію про розташування його військової частини.

Підозрюваного затримали за місцем проходження служби. Йому загрожує довічне позбавлення волі. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies